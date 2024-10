Rokometaši iz Veszprema prekinili vladavino Magdeburga

Kairo, 3. oktobra - Rokometaši madžarskega Veszprema so letošnji zmagovalci klubskega svetovnega prvenstva, potem ko so na današnji finalni tekmi v Kairu po podaljšku premagali nemški Magdeburg s 34:33 (28:28, 13:14). Za zasedbo iz Veszprema je to prva zmaga na klubskem SP, hkrati pa je prekinila vladavino Magdeburga, serijskega zmagovalca v letih 2021, 2022 in 2023.