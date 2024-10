Na posvetu v Portorožu o pomenu materialov za industrijo

Portorož, 3. oktobra - V okviru mednarodne konference o materialih in tehnologijah, ki te dni poteka v Portorožu, je danes potekal posvet o kovinskih in multikomponentnih materialih. Njihovo pomanjkanje lahko omeji proizvodnjo in ovira rast različnih industrij, kar posledično lahko privede do izgube konkurenčnosti države na mednarodnem trgu, so se strinjali navzoči.