Dež in veter po državi povzročala nevšečnosti

Ljubljana, 3. oktobra - V večjem delu države je čez dan deževalo. Meteorna voda in vodotoki, ki so prestopili bregove, so ponekod zalivali objekte in cestišča. Zaradi razmočenega terena se je podrlo nekaj dreves, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Po podatkih Centra za obveščanje je bilo skupno zabeleženih 40 dogodkov.