Naročila v ameriških tovarnah avgusta malce navzdol

Washington, 3. oktobra - Ameriške tovarne so avgusta dobile za 0,2 odstotka manj naročil kot julija, je danes poročalo ministrstvo za trgovino ZDA. Podatek je presenetil analitike, ki so večinoma pričakovali rahlo rast. V primerjavi z avgustom lani so naročila narasla za 0,3 odstotka na skupno vrednost 590,4 milijarde dolarjev.