Tedenski pregled - svet od 4. do 10. 10.

Ljubljana, 11. oktobra - BiH so prizadele uničujoče poplave, ki so poleg ogromne škode terjale več kot 20 smrtnih žrtev. Florido pa je dosegel orkan Milton, že drugi v dveh tednih. V Izraelu so se spomnili žrtev napada Hamasa pred enim letom, obenem je izraelska vojska je nadaljevala napade na Gazo in Libanon. Znana so imena večine dobitnikov Nobelovih nagrad.