Več kot 15.000 tekačev na letošnjem ljubljanskem maratonu

Ljubljana, 3. oktobra - Organizatorji letošnjega NLB 28. Ljubljanskega maratona so sporočili, da so za tekaške preizkušnje 20. oktobra prejeli 15.267 prijav za tri različne razdalje. Maratonsko razdaljo bo teklo 2881 tekačev, polmaratonsko 6238, na 10 kilometrov pa se bo merilo 6148 tekmovalcev in tekmovalk. Kot so dodali organizatorji, je 10.175 domačih tekačev.