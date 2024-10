Sklad za financiranje razgradnje Neka bo vodil Urban Belič

Ljubljana, 3. oktobra - Vlada je za direktorja Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz nje imenovala Urbana Beliča. Štiriletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja bo nastopil v petek, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.