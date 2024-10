Newyorške borze uvodoma pod gladino

New York, 3. oktobra - Indeksi na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji preučujejo najnovejše podatke z ameriškega trga dela, pozorni pa so tudi na dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer so se razmere po torkovem napadu Irana na Izrael še dodatno zaostrile.