Na Parafestu invalidi z Živo Lavrinc preizkusili svoje sposobnosti

Ljubljana, 3. oktobra - Na Parafestu "postani športnik" so paraolimpijka Živa Lavrinc, dobitnica bronaste medalje na paralimpijskih igrah v Parizu, ter ostali parašportniki invalidom predstavili parašportne discipline, so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost. Glavni namen festivala je navdušiti čim več invalidov za gibanje in šport.