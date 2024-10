Nabavni vrh predvsem o krepitvi produktivnosti in konkurenčnosti

Ljubljana, 3. oktobra - Evropsko gospodarstvo mora okrepiti investicije v raziskave in razvoj, če želi izboljšati svojo produktivnost in konkurenčnost, je na Nabavnem vrhu poudaril Giovanni Atti iz Svetovne zveze za nabavo in upravljanje oskrbovanih verig. Obenem je nabavnike pozval, da naj okrepijo zaloge kritičnih surovin in izboljšajo odpornost dobavnih verig.