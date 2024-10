Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 3. oktobra - Vlada je določila še 128 objektov, ki jih je treba zaradi ogroženosti zaradi poplav ali plazov porušiti, tako da so sedaj izdani sklepi za vseh 258 objektov na seznamu. Potrdila je oceno škode po neurjih 3. in 7. julija letos v občinah na Koroškem, Štajerskem, v Pomurju, Podravju in Zasavju, skupni znesek je devet milijonov evrov.