Po mnenju bistriškega župana bi bila lahko organizacija vpisa pri novi zdravnici boljša

Slovenska Bistrica, 3. oktobra - Bistriški župan Ivan Žagar se je danes odzval na dogajanje v začetku tedna, ko je zaradi vpisa pri novi zdravnici v tamkajšnjem zdravstvenem domu prišlo do velikih vrst in negodovanja ljudi. Kot je dejal, je občina formalno res odgovorna za primarno zdravstvo, a so pri tem zelo omejeni, organizacija vpisa pa bi res lahko bila boljša.