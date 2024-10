Vlada novogradnjo Centra IRIS uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov 2024-2027

Ljubljana, 3. oktobra - Vlada je danes uvrstila rekonstrukcijo in novogradnjo Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (IRIS) v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2024-2027. Namen investicije je zagotoviti varne in ustrezne prostore za izvajanje kakovostne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, so sporočili.