WHO z globalnim načrtom za boj proti dengi

Ženeva, 3. oktobra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes objavila globalni načrt za boj proti dengi in drugim boleznim, ki jih prenašajo komarji, saj se zaradi podnebnih sprememb te širijo vse širše in hitreje. Z načrtom naj bi zmanjšali breme in število smrti zaradi omenjenih bolezni v okviru usklajenega globalnega odziva.