Zaradi puščanja strehe na koprski Bonifiki odpovedali tekmo, sanacija sledi

Koper, 3. oktobra - V Zavodu za šport Mestne občine Koper so sanacijo strehe dvorane Bonifika načrtovali že septembra, a jim je načrte prekrižal prav dež. Med sredinim neurjem je voda ponovno pritekla na parket, zaradi česar so bili prisiljeni odpovedati prvenstveno tekmo rokometašev Kopra in Krke. Zdaj upajo, da bo sanacija možna oktobra.