Ljubljana, 3. oktobra - Vlada je danes potrdila oceno škode po neurjih, ki so 3. in 7. julija letos prizadela nekatere občine na Koroškem, Štajerskem, v Pomurju, Podravju in Zasavju. Neposredne škode je za 9,15 milijona evrov, največ na gradbeno-inženirskih objektih in vodotokih.