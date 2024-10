Bruselj Sloveniji izdal dva opomina

Bruselj, 3. oktobra - Evropska komisija je Sloveniji izdala dva opomina, in sicer zaradi neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z direktivo o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku ter direktivo o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. Slovenija mora pomanjkljivosti nasloviti v dveh mesecih.