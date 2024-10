ACH Volley v novo sezono z višjim proračunom in višjimi cilji

Ljubljana, 3. oktobra - Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley v novo sezono vstopa z nekaj novimi sponzorji, višjim proračunom in tudi višjimi cilji. Če so v treh domačih želje standardne in ne morejo biti nižje od osvojitve naslova v državnem prvenstvu, pokalu in srednjeevropski ligi, pa so višje v ligi prvakov, kjer si želi priti vsaj v izločilne boje.