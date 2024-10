V Kranju steklo rušenje propadajoče vile ob glavni avtobusni postaji

Kranj, 3. oktobra - Mestna občina Kranj se je po ureditvi Bleiweisovega parka sedaj lotila še urejanja območja med parkom in avtobusno postajo, kjer je vrsto let stala propadajoča vila. Kot so sporočili z mestne uprave, starega objekta, v katerem je bil nekoč vrtec, kmalu ne bo več, saj so se že lotili njegovega odstranjevanja.