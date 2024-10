V zagrebškem MSU dogodek, posvečen slovenskemu punku

Zagreb, 6. oktobra - Muzej sodobne umetnosti (MSU) v Zagrebu bo v torek gostil dogodek Muzeja punk kulture iz Ljubljane, posvečen slovenski punk sceni osemdesetih. Zvezda večera bo pesnik in frontman skupine Via Ofenziva Esad Babačić, na ogled pa bo tudi 13 portretov, ki jih je posnel fotograf in kronist punk scene Jože Suhadolnik, so sporočili iz MSU.