Policija v Izoli išče osumljenega spolnega nadlegovanja

Izola, 3. oktobra - Izolski policisti so v sredo prejeli sedem prijav spolnega nadlegovanja mlajših žensk in mladoletnic, ki jih intenzivno preiskujejo, osumljenega za nadlegovanja pa še iščejo. Osumljeni naj bi bil star med 20 in 30 let, visok od 165 do 170 centimetrov in suhe postave. Ima kratke temne lase in izrazito štrleča ušesa, so sporočili s PU Koper.