V Galeriji ZDSLU razstava Judith Lava Svetloba kot motiv

Ljubljana, 3. oktobra - V Galeriji ZDSLU bodo drevi odprli razstavo priznane avstrijske umetnice Judith Lava. Na postavitvi z naslovom Svetloba kot motiv bo predstavila umetniški video The End Of Economy - Symphony No2. in digitalno natisnjene svetleče podobe na brušeni aluminijasti podlagi Dibond.