Slovenski znanstveniki z inovativno metodo do boljšega razumevanja podnebnih sprememb v preteklosti

Ljubljana, 3. oktobra - Slovenski in mednarodni znanstveni so s pomočjo revolucionarne metode prvič datirali nastanek kraških stolpičev v avstralski puščavi Pinnacle Desert, kar je omogočilo rekonstrukcijo preteklih podnebnih razmer in sledenje okoljskim spremembam. Metoda je uporabna globalno in tako pomembno prispeva k razumevanju podnebnih sprememb v preteklosti.