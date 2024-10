V Komendi začetek tradicionalnega jesenskega kmetijsko-obrtnega sejma

Komenda, 4. oktobra - V Komendi danes vrata odpira tradicionalni 29. jesenski kmetijsko-obrtni sejem. Do nedelje se bo na sejemskem prostoru na tamkajšnjem hipodromu predstavilo več kot 200 razstavljavcev, predvsem s področja kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme. Sejem bo spremljala tudi razstava konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem.