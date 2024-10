V Hamburgu lažni preplah zaradi suma okužbe z virusom marburg pri dveh osebah

Hamburg/Kigali, 3. oktobra - V Hamburgu na severu Nemčije sta bili v sredo hospitalizirani dve osebi zaradi suma, da sta okuženi z nevarnim virusom marburg. Vendar pa sum na virus ni bil potrjen. Kot so danes sporočile nemške zdravstvene oblasti, so bili testi negativni. Eden od njiju je nedavno delal v bolnišnici v Ruandi, kjer so se zdravili okuženi s tem virusom.