STO s promocijo Slovenije prek spletnih medijev na sedmih tujih trgih

Ljubljana, 3. oktobra - Slovenska turistična organizacija (STO) je v teh dneh začela krovno promocijo Slovenije prek 11 uglednih spletnih medijev v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Franciji, Združenem kraljestvu ter na Danskem in Finskem. Kampanja bo trajala do decembra, poudarek je na novih zgodbah umetnosti in kulture, so sporočili iz STO.