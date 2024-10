Indeks SBI TOP dopoldne ostal na izhodiščni ravni

Ljubljana, 3. oktobra - Na Ljubljanski borzi dopoldne ni prišlo do večjih premikov. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je tako ostal na izhodiščni ravni. V prvi kotaciji so do 11.30 rast sicer beležile le delnice Krke (+1,14 odstotka), največjo izgubo pa so utrpele delnice Cinkarne Celje (-1,04 odstotka). Najbolj prometne so bile medtem delnice NLB in Save Re.