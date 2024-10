Stanovanjske nepremičnine v evrskem območju in EU v drugem četrtletju dražje

Luxembourg, 3. oktobra - Stanovanjske nepremičnine v območju z evrom so bile v drugem četrtletju za 1,3 odstotka dražje kot v predhodnem četrtletju in za 1,8 odstotka dražje kot v enakem obdobju lani. V EU so bile cene na četrtletni ravni višje za 2,9 odstotka, medletno pa za 1,9 odstotka, je danes objavil Eurostat.