Predlog novele kazenskega zakonika zaključil parlamentarno pot

Ljubljana, 3. oktobra - Odbor DZ za pravosodje je z devetimi glasovi proti in enim glasom podpore ocenil, da predlog novele kazenskega zakonika ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog bi vzpostavil kaznivo dejanje napada na zdravstvenega delavca. Predlogu so nasprotovali v koaliciji, podprli so ga v NSi, poslanci SDS pa so sejo protestno zapustili in niso glasovali.