Inflacija v Švici najnižje v več kot treh letih

Zürich, 3. oktobra - Švicarska inflacija se je septembra nepričakovano znižala na najnižjo raven v več kot treh letih. Cene življenjskih potrebščin so se septembra na medletni ravni zvišale za 0,8 odstotka, medtem ko so se avgusta za 1,1 odstotka, so objavili švicarski statistiki. V mesečni primerjavi so statistiki zabeležili deflacijo.