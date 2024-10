Sredino deževje po prvih podatkih ni povzročilo večjih težav na Goriškem in v Posočju

Nova Gorica/Kobarid, 3. oktobra - Obilno sredino deževje, ki pa se danes še nadaljuje, po informacijah občinskih in regijske civilne zaščite na Goriškem in v Posočju ni povzročilo večjih težav. Kot je povedal poveljnik kobariške občinske civilne zaščite Aleksander Vončina, so gasilci intervenirali na manjšem, sicer že od prej znanem zemeljskem udoru v Drežniških Ravnah.