Rušenje črnih gradenj v hrvaški Istri se nadaljuje v Vodnjanu, med lastniki tudi Slovenci

Pulj, 3. oktobra - Na hrvaški obali nadaljujejo rušenje nezakonito zgrajenih objektov, ta teden so prišle na vrsto črne gradnje na območju mesta Vodnjan in občine Bale severno od Pulja. Hrvaški državni inšpektorat je za ti dve območji izdal 114 odločb za rušenje, njihovi lastniki pa so večinoma tujci, tudi Slovenci, poročajo hrvaški mediji.