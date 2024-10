Podeljena priznanja šestim naj kopališčem

Murska Sobota, 3. oktobra - Kopalci so za naj slovenska kopališča 2024 v šestih kategorijah izbrali Aqualuno v Termah Olimia, Bioterme Mala nedelja, Terme Paradiso v Dobovi, Velenjsko plažo, Letno kopališče Slovenj Gradec in ljubljansko Vodno mesto Atlantis, so sporočili iz RTV Slovenija, ki je organizator akcije. Priznanja so zmagovalcem podelili v sredo v Murski Soboti.