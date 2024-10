Na tradicionalnem Golniškem simpoziju o novostih pri zdravljenju pljučnih bolezni

Bled, 3. oktobra - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik od danes do sobote na Bledu organizira tradicionalni Golniški simpozij, ki velja za največji pulmološki dogodek v Sloveniji z mednarodno udeležbo. Na simpoziju bodo zdravniki in zaposleni v zdravstveni negi spoznavali novosti pri zdravljenju pljučnih bolezni.