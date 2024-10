Alternativne Nobelove nagrade aktivistom iz Palestine, Mozambika in Filipinov ter britanskim forenzikom

Stockholm, 3. oktobra - Letošnji prejemniki alternativne Nobelove nagrade Right Livelihood Award, ki jo podeljujejo za prizadevanja za mir, demokracijo, človekove pravice in zdravo okolje, so palestinski aktivist, borka za pravice staroselcev na Filipinih, mozambiška podnebna aktivistka in britanski forenzični laboratorij, namenjen preiskavam kršitev človekovih pravic.