Katja Debevec z 12. mestom najboljša Slovenka na balvanih

Seul, 3. oktobra - V Seulu so znani finalisti sezone svetovnega pokala balvanov športnega plezanja. Ženski in moški finale najboljše šesterice bosta minila brez slovenskih nastopov. Slovenija je imela v polfinalu tri tekmovalce, za najboljši dosežek je poskrbela Katja Debevec z 12. mestom. Anže Peharc in Timotej Romšak sta sezono končala na 17. oziroma 18. mestu.