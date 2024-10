Deževje povzročalo težave, Arso napoveduje obilnejše padavine do petka zjutraj

Ljubljana, 3. oktobra - Deževje preteklega dne je povzročilo obilo dela gasilcem ter delavcem cestnih in komunalnih podjetij. Danes popoldne in ponoči bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo v sunkih presegala 120 kilometrov na uro. V večjem delu Slovenije bodo do petka zjutraj obilnejše padavine. Največ dežja bo padlo v zahodni in južni Sloveniji, opozarja Arso.