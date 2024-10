Melania Trump izrazila podporo pravici do splava

New York, 3. oktobra - Nekdanja prva dama ZDA Melania Trump v svoji knjigi spominov, ki bo izšla prihodnji torek, izraža trdno podporo pravici do splava, navajajo ameriški mediji, ki so dobili odlomke iz knjige z naslovom Melania. Novica odmeva, ker stranka njenega soproga, republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, splavu odločno nasprotuje.