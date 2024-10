Scholz in Macron v Berlinu tudi o Ukrajini in usklajevanju evropske politike

Berlin, 2. oktobra - Nemški kancler Olaf Scholz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes ob srečanju v Berlinu ostro obsodila iranske napade na Izrael in ponovno pozvala k takojšnji prekinitvi ognja v Libanonu in v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem sta med drugim govorila tudi o Ukrajini in usklajevanju evropske politike.