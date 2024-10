Koper, 2. oktobra - Današnja rokometna tekma 5. kroga v ligi NLB v Kopru med domačo ekipo in novomeško Krko je odpovedana zaradi tehničnih težav. Po močnem nalivu v Kopru je namreč popustila streha v dvorani Bonifika in onemogočila današnjo načrtovano tekmo, sta na svojih klubskih spletnih straneh zapisali ekipi iz Kopra in Novega mesta.