MZEZ: Slovenci od oktobra na Kitajsko za 15 dni tudi brez vizuma

Ljubljana/Peking, 2. oktobra - Slovenski državljani med 15. oktobrom letos in 31. decembrom 2025 za potovanje na Kitajsko ne bodo potrebovali vizuma, je danes sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). V državi lahko ostanejo do 15 dni, ko gre za zasebna, turistična, tranzitna ali poslovna potovanja, za daljša obdobja pa bo še vedno potreben vizum.