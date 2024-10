Zaposlovanje v zasebnem sektorju ZDA septembra nad pričakovanji

Washington, 2. oktobra - Zaposlovanje v zasebnem sektorju ZDA je septembra preseglo pričakovanja, saj so delodajalci odprli neto 143.000 novih delovnih mest, avgustovske podatke pa so popravili navzgor na 103.000, poroča podjetje ADP. Analitiki so napovedovali, da se bo septembrska številka ustavila pri 120.000.