Današnje močnejše deževje gasilcem povzročilo obilo dela

Ljubljana, 2. oktobra - Današnje močnejše deževje je povzročilo obilo dela gasilcem ter delavcem cestnih in komunalnih podjetjih, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Meteorna voda in vodotoki, ki so prestopili bregove, so namreč zalivali objekte in cestišča. Arso je zaradi močnega deževja do vključno petka izdal oranžno opozorilo za južni del države.