Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 10.)

Ljubljana, 2. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o bližajočem srečanju voditeljev procesa Brdo-Brioni in o izjavi zunanje ministrice Tanje Fajon ob iranskih napadih na Izrael. Poleg tega so poročale tudi o napovedanem zaslišanju kandidatov za evropske komisarje, med katerimi bo zaslišana tudi slovenska kandidatka Marta Kos.