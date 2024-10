V spopadih na jugu Libanona ubitih več izraelskih vojakov

Bejrut/Tel Aviv, 2. oktobra - V spopadih med izraelsko vojsko in pripadniki libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah je bilo ubitih osem izraelskih vojakov, še sedem je ranjenih, so sporočile izraelske sile. Hezbolah je medtem izstrelil več deset raket na mesto Safed v Izraelu in po lastnih navedbah na jugu Libanona odbil več napadov ter uničil tri izraelske tanke.