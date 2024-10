V Varnostnem svetu ZN po iranskem napadu na Izrael pozivi k umiritvi vseh front na Bližnjem vzhodu

New York, 2. oktobra - Člani Varnostnega sveta ZN so danes na izrednem zasedanju, ki sta ga zahtevala Francija in Izrael, obsojali iranski napad na Izrael, vendar večinoma tudi zahtevali mir na vseh trenutnih frontah Bližnjega vzhoda. Namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Blokar Drobič je poudarila, da pri tem kaosu ni nedolžna nobena stran.