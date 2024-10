Seanu Diddyju Combsu se obeta še več kot 100 tožb zaradi spolnega napada

New York, 2. oktobra - Odvetnik domnevnih žrtev spolnih napadov ameriškega rap glasbenika Seana Diddyja Combsa Tony Buzbee je danes v Teksasu napovedal, da bo tožbe vložilo še 120 oseb, med njimi 25 mladoletnih, poročajo ameriški mediji. Dobitnik glasbenih nagrad grammy Combs je v priporu do sojenja zaradi obtožb o spolnih zlorabah in napadih na glasbenico Cassie.