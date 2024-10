Na posvetu podprli idejo o Znanstveno-raziskovalnem središču Gorenjske

Naklo, 2. oktobra - Na današnjem posvetu o Znanstveno-raziskovalnem središču Gorenjske, ki ga je v Naklem pripravil tamkajšnji župan in državni svetnik Ivan Meglič, so se sodelujoči strinjali, da bi ustanovitev takšnega središča pripomogla k hitrejšemu in uspešnejšemu odzivanju na prihodnje izzive regije. Zato so oblikovali iniciativni odbor za uresničitev pobude.