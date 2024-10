Izrael ob stopnjevanju napetosti z Iranom nadaljuje napade na Gazo

Gaza, 2. oktobra - V senci naraščajočih napetosti z Iranom Izrael nadaljuje napade na Gazo, ki so danes terjali najmanj 79 življenj Palestincev. Med tarčami izraelskih sil sta bili po navedbah palestinske tiskovne agencije Wafa tudi šola in sirotišnica na severu razdejane enklave. Izraelski vojaki so znova vdrli tudi na območje Han Junisa.