Bruselj predlaga enoletno preložitev izvajanja uredbe o krčenju gozdov

Bruselj, 2. oktobra - Evropska komisija je danes predlagala enoletno preložitev začetka izvajanja lani sprejete uredbe EU o krčenju gozdov. Za to se je odločila po številnih pozivih držav članic in tretjih držav. Uredba se bo tako glede na predlog Bruslja, ki ga morata potrditi še Svet EU in Evropski parlament, začela uporabljati šele konec prihodnjega leta.